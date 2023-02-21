Nikita Bakalyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Bakalyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Bakalyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Bakalyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Bakalyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Bakalyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Bakalyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Bakalyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Bakalyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Bakalyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Bakalyuk 3 Nisan 2001 tarihinde Ivanteevka, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бакалюк Никита Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Bakalyuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Nikita Bakalyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Bakalyuk'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Bakalyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Bakalyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Bakalyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Bakalyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Spartak II

1 Ocak 2019 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

2 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2023 yılında Spartak Moskova

Nikita Bakalyuk kimdir

Nikita Bakalyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Bakalyuk şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TsDUS Mytishchi

Nikita Bakalyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikita Bakalyuk nereli

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