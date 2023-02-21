Aleksandr Stavpets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Stavpets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Stavpets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Stavpets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Stavpets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Stavpets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Stavpets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Stavpets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Stavpets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Stavpets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Stavpets 4 Temmuz 1989 tarihinde Orel şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ставпец Александр Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Stavpets Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polina Lelchuk yapmaktadır. Aleksandr Stavpets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Stavpets'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Stavpets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Stavpets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandr Stavpets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Stavpets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Rostov II

1 Ocak 2008 yılında FC Moskova II

1 Temmuz 2008 yılında FC Moskova

1 Ocak 2010 yılında KS Samara

1 Ocak 2011 yılında Ural

30 Haziran 2012 yılında KS Samara

1 Temmuz 2012 yılında Rotor Volgograd

1 Ocak 2014 yılında Ural

3 Ağustos 2017 yılında Tyumen

30 Haziran 2018 yılında Ural

19 Temmuz 2018 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2019 yılında Nizhny Novgorod

9 Temmuz 2021 yılında Tom Tomsk

7 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

Aleksandr Stavpets kimdir

Aleksandr Stavpets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Stavpets şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandr Stavpets nereli

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