Gia Grigalava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gia Grigalava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gia Grigalava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gia Grigalava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gia Grigalava 5 Ağustos 1989 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da გია გრიგალავა şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gia Grigalava Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Gia Grigalava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gia Grigalava'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gia Grigalava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gia Grigalava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gia Grigalava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gia Grigalava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Rostov II

1 Ocak 2007 yılında Rostov

24 Mart 2008 yılında SKA Rostov

3 Şubat 2009 yılında FC Moskova

31 Aralık 2009 yılında SKA Rostov

17 Ocak 2010 yılında Rostov

31 Aralık 2010 yılında SKA Rostov

16 Ocak 2011 yılında Volga NN

3 Temmuz 2013 yılında KS Samara

29 Ağustos 2013 yılında Anji Mahaçkale

10 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2015 yılında Pafos FC

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

25 Ağustos 2016 yılında Ethnikos

14 Ocak 2017 yılında Arsenal Tula

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2022 yılında Khimki

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

Gia Grigalava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gia Grigalava şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Gia Grigalava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 14 numaralı formasıyla 3 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.