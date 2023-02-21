Artem Sokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Sokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Sokol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Sokol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Sokol 11 Haziran 1997 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сокол Артём Денисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Sokol Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Artem Sokol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 28 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Artem Sokol'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Sokol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Sokol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Sokol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Sokol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Spartak II

31 Ağustos 2016 yılında Spartak 2

28 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tula

11 Şubat 2019 yılında Tromsø IL

31 Aralık 2019 yılında Arsenal Tula

Artem Sokol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Sokol şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artem Sokol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SDYuShOR Spartak 2 Moskau, Spartak Moskau

Rusya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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