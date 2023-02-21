Egor Shamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Shamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Shamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Shamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Shamov 2 Haziran 1994 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шамов Егор Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Shamov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Shamov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 28 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Egor Shamov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Shamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Shamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Shamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Shamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Biolog

1 Temmuz 2015 yılında ara verdi

21 Temmuz 2016 yılında Dinamo Bryansk

6 Temmuz 2017 yılında Luch Vladivostok

28 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tula

Egor Shamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Shamov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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