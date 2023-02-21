Danil Khromov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Khromov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Khromov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Khromov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Khromov 25 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хромов Данил Дмитриевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Khromov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danil Khromov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danil Khromov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Khromov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Danil Khromov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Khromov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rostov II

1 Temmuz 2022 yılında Rostov

2 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Danil Khromov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Khromov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.