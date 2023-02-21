Kirill Bolshakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Bolshakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Bolshakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Bolshakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Bolshakov 31 Mart 2000 tarihinde Alchevsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Большаков Кирилл Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Bolshakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Kirill Bolshakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Bolshakov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Bolshakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kbolsh31/

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Kirill Bolshakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Bolshakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Bolshakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Bolshakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Tambov II

14 Temmuz 2020 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2021 yılında Khimki

10 Temmuz 2021 yılında Dolgoprudnyi

20 Şubat 2022 yılında Khimki

21 Şubat 2022 yılında Kuban

30 Haziran 2022 yılında Khimki

13 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2023 yılında Khimki

Kirill Bolshakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Bolshakov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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