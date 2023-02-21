İrakliy Manelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakliy Manelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakliy Manelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakliy Manelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakliy Manelov 19 Eylül 2002 tarihinde Vyselki, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Манелов Ираклий Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakliy Manelov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İrakliy Manelov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İrakliy Manelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakliy Manelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakliy Manelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakliy Manelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

1 Mart 2022 yılında Krasnodar

24 Ocak 2023 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2023 yılında Krasnodar

İrakliy Manelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakliy Manelov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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