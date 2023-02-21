İslamzhan Nasyrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslamzhan Nasyrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslamzhan Nasyrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslamzhan Nasyrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslamzhan Nasyrov 8 Nisan 1998 tarihinde Luzhki, Orenburg Oblast şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Насыров Исламжан Касымжанович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslamzhan Nasyrov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İslamzhan Nasyrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İslamzhan Nasyrov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İslamzhan Nasyrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslamzhan Nasyrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslamzhan Nasyrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslamzhan Nasyrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Nosta

24 Temmuz 2019 yılında Ural

14 Ağustos 2020 yılında Orenburg

15 Ocak 2021 yılında Ural

3 Eylül 2021 yılında Tyumen

30 Haziran 2022 yılında Ural

7 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

İslamzhan Nasyrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslamzhan Nasyrov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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