Ansor Khabibov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ansor Khabibov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ansor Khabibov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ansor Khabibov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ansor Khabibov 20 Temmuz 2003 tarihinde Sarikishti, Dushanbe Region şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хабибов Ансор Мухамаддовудович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ansor Khabibov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ansor Khabibov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ansor Khabibov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ansor Khabibov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ansor Khabibov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ansor Khabibov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ansor Khabibov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2016 yılında UOR-5 U17

26 Mart 2018 yılında Arsenal U19

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tula II

1 Ocak 2022 yılında Arsenal 2 Tula

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

Ansor Khabibov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ansor Khabibov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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