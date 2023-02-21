Roman Manuylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Manuylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Manuylov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Manuylov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Manuylov 1 Temmuz 1995 tarihinde Komsomoljsk-na-Amure, Khabarovsk Krai şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мануйлов Роман Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Manuylov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Manuylov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Manuylov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Manuylov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/romanmanuilov95

Roman Manuylov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Manuylov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Manuylov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Manuylov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Smena

11 Temmuz 2017 yılında Zenit Penza

31 Aralık 2017 yılında Smena

20 Şubat 2018 yılında Tom Tomsk

1 Ocak 2020 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

Roman Manuylov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Manuylov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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