Danil Stepanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Stepanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Stepanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Stepanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Stepanov 25 Ocak 2000 tarihinde Kazan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Степанов Данил Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Stepanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danil Stepanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danil Stepanov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Danil Stepanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Stepanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danil Stepanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Stepanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2019 yılında Rubin Kazan

1 Ağustos 2020 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2021 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal Tula

31 Aralık 2021 yılında Rubin Kazan

1 Ocak 2022 yılında Arsenal Tula

Danil Stepanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Stepanov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Danil Stepanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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