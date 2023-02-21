Djordje Despotovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Despotovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djordje Despotovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djordje Despotovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Djordje Despotovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Despotovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djordje Despotovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Despotovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Despotovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Despotovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Despotovic 4 Mart 1992 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Деспотовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Despotovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Despotovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Despotovic'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Djordje Despotovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Despotovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Djordje Despotovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Despotovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sopot

31 Aralık 2010 yılında Kızılyıldız U19

1 Mart 2011 yılında Spartak

4 Temmuz 2013 yılında KSC Lokeren

3 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız

22 Şubat 2015 yılında Zhetysu

5 Temmuz 2015 yılında Kızılyıldız

6 Temmuz 2015 yılında Kairat Almaty

31 Aralık 2015 yılında Kızılyıldız

8 Şubat 2016 yılında FC Astana

15 Şubat 2017 yılında Tobol Kostanay

30 Haziran 2017 yılında FC Astana

31 Ağustos 2018 yılında Orenburg

27 Temmuz 2020 yılında Rubin Kazan

2 Şubat 2022 yılında Arsenal Tula

Djordje Despotovic kimdir

Djordje Despotovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Despotovic şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Crvena Zvezda (2004-2010)

Djordje Despotovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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Djordje Despotovic nereli

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