İlya Serikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Serikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Serikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Serikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Serikov 4 Mart 1995 tarihinde Kostroma şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сериков Илья Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Serikov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Serikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Serikov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Serikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serikov44/

İlya Serikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Serikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Serikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Serikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2014 yılında Shinnik Yaroslav

7 Ağustos 2014 yılında Sp. Kostroma

31 Aralık 2014 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo SPb

30 Haziran 2016 yılında Shinnik Yaroslav

18 Temmuz 2016 yılında Dinamo SPb

24 Şubat 2017 yılında Chaika Pes.

30 Haziran 2017 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2017 yılında Chaika Pes.

22 Şubat 2018 yılında Sokol Saratov

5 Ağustos 2020 yılında FK Tver

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

İlya Serikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Serikov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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