Aleksey Shumskikh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Shumskikh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Shumskikh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Shumskikh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Shumskikh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Shumskikh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Shumskikh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Shumskikh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Shumskikh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Shumskikh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Shumskikh 1 Temmuz 1990 tarihinde Barnaul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шумских Алексей Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Shumskikh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Shumskikh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Shumskikh'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Shumskikh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/shumskih_alekxey

Aleksey Shumskikh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Shumskikh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Shumskikh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Shumskikh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Torpedo II

1 Ocak 2008 yılında Torpedo Moskau

1 Ocak 2009 yılında Sportacademclub

1 Ağustos 2009 yılında Saturn 2

1 Ocak 2010 yılında Neftekhimik

1 Ocak 2011 yılında Zenit Penza

1 Ocak 2013 yılında Strogino

1 Temmuz 2014 yılında FK Kaluga

26 Şubat 2015 yılında Khimki

1 Temmuz 2018 yılında Tom Tomsk

10 Şubat 2020 yılında Kaysar

1 Temmuz 2020 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2021 yılında Torpedo Moskau

8 Eylül 2022 yılında Arsenal Tula

Aleksey Shumskikh kimdir

Aleksey Shumskikh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Shumskikh şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FShM Torpedo Moskau (-12/2006)

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Aleksey Shumskikh nereli

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