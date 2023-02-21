Kirill Panchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Panchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Panchenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Panchenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kirill Panchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Panchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Panchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Panchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Panchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Panchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Panchenko 16 Ekim 1989 tarihinde Lipetsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Панченко Кирилл Викторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Panchenko Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kirill Panchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 11 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Kirill Panchenko'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Panchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/panchenko8/

Kirill Panchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Panchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kirill Panchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Panchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Spartak-Auto

1 Ocak 2008 yılında Stavropol

1 Ocak 2009 yılında FK Novgorod

1 Ağustos 2009 yılında Stavropolje

31 Aralık 2009 yılında FK Novgorod

1 Ocak 2010 yılında Mordovia

1 Temmuz 2013 yılında Tom Tomsk

11 Temmuz 2014 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Moskova

30 Haziran 2017 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Moskova

6 Ağustos 2020 yılında Tambov

11 Ekim 2020 yılında Arsenal Tula

Kirill Panchenko kimdir

Kirill Panchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Panchenko şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Panchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 10 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya B takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kirill Panchenko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Tamerlan Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamerlan Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tamerlan Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamerlan Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ali Kaidi Ali Kaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gedeon Guzina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gedeon Guzina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gedeon Guzina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gedeon Guzina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Siaka Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siaka Sidibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Siaka Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siaka Sidibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!