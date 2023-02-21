Kirill Panchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Panchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Panchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Panchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Panchenko 16 Ekim 1989 tarihinde Lipetsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Панченко Кирилл Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Panchenko Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kirill Panchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 11 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Kirill Panchenko'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Panchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/panchenko8/

Kirill Panchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Panchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kirill Panchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Panchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Spartak-Auto

1 Ocak 2008 yılında Stavropol

1 Ocak 2009 yılında FK Novgorod

1 Ağustos 2009 yılında Stavropolje

31 Aralık 2009 yılında FK Novgorod

1 Ocak 2010 yılında Mordovia

1 Temmuz 2013 yılında Tom Tomsk

11 Temmuz 2014 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Moskova

30 Haziran 2017 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Moskova

6 Ağustos 2020 yılında Tambov

11 Ekim 2020 yılında Arsenal Tula

Kirill Panchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Panchenko şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Panchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 10 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya B takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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