Maksim Belyaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Belyaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Belyaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Belyaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Belyaev 30 Eylül 1991 tarihinde Ozery, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Беляев Максим Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Belyaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksim Belyaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 26 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Maksim Belyaev'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Belyaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Belyaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maksim Belyaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Belyaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2008 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Bryansk

30 Haziran 2011 yılında Loko Moskau II

1 Ağustos 2011 yılında Torpedo Vlad.

1 Aralık 2011 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2012 yılında Loko Moskova

17 Ocak 2013 yılında Rostov

30 Haziran 2013 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2015 yılında Shinnik Yaroslav

26 Şubat 2016 yılında Arsenal Tula

Maksim Belyaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Belyaev şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Belyaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 24 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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