Artem Sukhanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Sukhanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Sukhanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Sukhanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Sukhanov 29 Mayıs 2001 tarihinde Vologda şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Суханов Артём Романович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Sukhanov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Artem Sukhanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Sukhanov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Sukhanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Sukhanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Artem Sukhanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Sukhanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2018 yılında Loko Moskau II

6 Şubat 2020 yılında Arsenal Tula II

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal 2 Tula

1 Ocak 2022 yılında Arsenal Tula

Artem Sukhanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Sukhanov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.