Maksim Kaynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kaynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Kaynov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Kaynov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Kaynov 24 Mart 2002 tarihinde Bronnitsy, Moscow Region şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кайнов Максим Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Kaynov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Maksim Kaynov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Kaynov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Kaynov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Kaynov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Kaynov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Kaynov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Master-Saturn

14 Şubat 2021 yılında Arsenal Tula II

1 Mart 2022 yılında Arsenal Tula

Maksim Kaynov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Kaynov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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