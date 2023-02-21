Mikhail Levashov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Levashov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Levashov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikhail Levashov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikhail Levashov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Levashov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Levashov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Levashov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Levashov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Levashov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Levashov 4 Ekim 1991 tarihinde Bogoroditsk, Tula Region şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Левашов Михаил Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Levashov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikhail Levashov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mikhail Levashov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Levashov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Levashov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikhail Levashov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Levashov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Khimik Novomosk.

1 Ocak 2009 yılında Volga NN II

1 Ocak 2011 yılında Volga NN

1 Ocak 2012 yılında S. Peshelan

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal 2 Tula

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal Tula

Mikhail Levashov kimdir

Mikhail Levashov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Levashov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Don Novomoskovsk (bis 2006), Krasnodar-2000 (2007-2008)

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Mikhail Levashov nereli

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