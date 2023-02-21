Aleksey Pomerko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Pomerko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Pomerko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Pomerko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Pomerko 3 Mayıs 1990 tarihinde Gorodovikovsk, Kalmykia Republic şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Померко Алексей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Pomerko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Pomerko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Pomerko'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Pomerko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Pomerko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Pomerko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Pomerko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Torpedo II

1 Ocak 2008 yılında Torpedo Moskau

1 Ocak 2009 yılında Amkar Perm

1 Nisan 2011 yılında Lokomotiv 2

31 Aralık 2011 yılında Amkar Perm

1 Ocak 2012 yılında Volga NN

7 Temmuz 2012 yılında Khimki

30 Haziran 2013 yılında Volga NN

1 Temmuz 2013 yılında Shinnik Yaroslav

1 Ocak 2014 yılında Krasnodar

1 Eylül 2014 yılında KS Samara

30 Haziran 2015 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2015 yılında KS Samara

1 Temmuz 2016 yılında Orenburg

31 Ağustos 2017 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

4 Temmuz 2021 yılında Torpedo Moskau

8 Eylül 2022 yılında Arsenal Tula

Aleksey Pomerko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Pomerko şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Pomerko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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