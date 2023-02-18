Antonio Oberan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Oberan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Oberan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Oberan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Oberan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Oberan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Oberan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Oberan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Oberan 25 Aralık 2000 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Oberan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Oberan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Oberan'nin NK Rudes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Oberanboyu ve yaşı kaç

Antonio Oberan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Oberan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonio Oberan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Oberan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2021 yılında NK Rudes

Antonio Oberan kimdir

Antonio Oberan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Oberan şuan NK Rudes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonio Oberan nereli

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