Roko Brajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roko Brajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roko Brajkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roko Brajkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roko Brajkovic 13 Temmuz 2003 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Roko Brajković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roko Brajkovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOALINONE yapmaktadır. Roko Brajkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 21 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Roko Brajkovic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roko Brajkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roko Brajkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roko Brajkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roko Brajkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

25 Ocak 2019 yılında NK Rudes U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Rudes U19

21 Eylül 2021 yılında NK Rudes

Roko Brajkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roko Brajkovic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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