Marko Doljanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Doljanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Doljanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Doljanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Doljanin 24 Nisan 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Doljanin Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Doljanin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Doljanin'nin NK Rudes ile sözleşmesi 18 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Doljanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Doljanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Doljanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Doljanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2017 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

2 Eylül 2019 yılında NK Rudes U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Rudes U19

14 Şubat 2022 yılında Din. Zagreb U19

15 Şubat 2022 yılında NK Rudes

Marko Doljanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Doljanin şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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