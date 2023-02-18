Tomislav Srbljinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Srbljinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Srbljinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Srbljinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Srbljinovic 27 Aralık 1999 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Srbljinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Srbljinovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Srbljinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Srbljinovic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Srbljinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Srbljinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Srbljinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Srbljinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sl. Belupo U17

13 Şubat 2015 yılında Koprivnica

14 Ağu 2015 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2016 yılında Sl. Belupo U19

10 Ağu 2018 yılında Koprivnica

7 Şubat 2019 yılında Slaven Belupo

8 Şubat 2019 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2019 yılında Slaven Belupo

7 Şubat 2020 yılında NK Dubrava ZG

1 Temmuz 2021 yılında Slaven Belupo

12 Ağu 2021 yılında NK Rudes

30 Haziran 2022 yılında Slaven Belupo

11 Temmuz 2022 yılında NK Rudes

Tomislav Srbljinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Srbljinovic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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