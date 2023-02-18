Luka Pasaricek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Pasaricek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Pasaricek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Pasaricek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Pasaricek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Pasaricek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Pasaricek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Pasaricek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Pasaricek 12 Mart 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Pasariček şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Pasaricek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Pasaricek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Pasaricek'nin NK Rudes ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Pasaricekboyu ve yaşı kaç

Luka Pasaricek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Pasaricek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Pasaricek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Pasaricek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2008 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2016 yılında Hajduk Split II

28 Ocak 2019 yılında NK Rudes

30 Haziran 2019 yılında Hajduk Split II

20 Eylül 2019 yılında NK Dubrava ZG

14 Şubat 2020 yılında Hrv Dragovoljac

8 Ağu 2022 yılında NK Rudes

Luka Pasaricek kimdir

Luka Pasaricek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Pasaricek şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Luka Pasaricek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luka Pasaricek nereli

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