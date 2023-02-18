Stjepan Stefanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stjepan Stefanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stjepan Stefanac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stjepan Stefanac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stjepan Stefanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stjepan Stefanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stjepan Stefanac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stjepan Stefanac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stjepan Stefanac 13 Ağu 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Stjepan Štefanac şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stjepan Stefanac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stjepan Stefanac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stjepan Stefanac'nin NK Rudes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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Stjepan Stefanac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stjepan Stefanac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Stjepan Stefanac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stjepan Stefanac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2010 yılında NK Tresnjevka

9 Ağu 2013 yılında NK Trnje Zagreb

2 Eylül 2016 yılında Dragovoljac U17

1 Temmuz 2018 yılında Dragovoljac U19

12 Ağu 2020 yılında HASK Zagreb

2 Eylül 2022 yılında NK Rudes

Stjepan Stefanac kimdir

Stjepan Stefanac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stjepan Stefanac şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Stjepan Stefanac nereli

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