Antony Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antony Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antony Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antony Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antony Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antony Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antony Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antony Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antony Silva 27 Şubat 1984 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Paraguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Antony Domingo Silva Cano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antony Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GrupoKontinental yapmaktadır. Antony Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Antony Silva'nin Puebla FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Antony Silvaboyu ve yaşı kaç

Antony Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antony Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Antony Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antony Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Libertad

1 Ocak 2005 yılında Club General

1 Temmuz 2005 yılında Libertad

1 Ocak 2006 yılında 2 de Mayo

1 Temmuz 2006 yılında Libertad

1 Ocak 2007 yılında Tacuary FBC

1 Ocak 2008 yılında CA Talleres

1 Ocak 2009 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2010 yılında Deportes Tolima

15 Şubat 2014 yılında 3 de Febrero

1 Ocak 2015 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2016 yılında Cerro Porteño

14 Ocak 2019 yılında Huracán

1 Eylül 2020 yılında Nacional

1 Ocak 2021 yılında Puebla FC

Antony Silva kimdir

Antony Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antony Silva şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Antony Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 0 gol atmıştır.

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Antony Silva nereli

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