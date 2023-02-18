Jesus Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesus Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Rodriguez 21 Mayıs 1993 tarihinde Tuxtla Gutiérrez şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Iván Rodríguez Trujillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Jesus Rodriguez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jesus Rodriguez'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Jesus Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Puebla FC II

1 Temmuz 2015 yılında Cafetaleros

31 Aralık 2015 yılında Puebla FC II

1 Ocak 2016 yılında Chiapas II

30 Haziran 2016 yılında Puebla FC II

1 Temmuz 2016 yılında Puebla FC

Jesus Rodriguez kimdir

Jesus Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Rodriguez şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jaguares de Ocozocuautla

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Jesus Rodriguez nereli

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