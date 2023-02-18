Luis Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Garcia 25 Mart 1993 tarihinde Mazatlán şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Arcadio García Bañuelos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Garcia'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pachuca

1 Temmuz 2012 yılında Murciélagos

1 Temmuz 2013 yılında Tlaxcala

1 Temmuz 2015 yılında Cancún

1 Temmuz 2016 yılında Murciélagos

1 Temmuz 2017 yılında Loros

1 Ocak 2020 yılında Oaxaca

1 Ağu 2020 yılında Atlante

1 Temmuz 2021 yılında Necaxa

1 Temmuz 2022 yılında Puebla FC

Luis Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Garcia şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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