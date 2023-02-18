Fernando Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Arce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Arce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Arce 27 Kasım 1996 tarihinde Chula Vista, California şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Fernando David Arce Juárez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Arce Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Arce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Arce'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Arceboyu ve yaşı kaç

Fernando Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Tijuana U17

1 Temmuz 2013 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2016 yılında Dorados Sinaloa

31 Aralık 2017 yılında Tijuana U20

1 Ocak 2018 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2019 yılında Club Tijuana

2 Ocak 2020 yılında Necaxa

1 Ocak 2022 yılında FC Juárez

1 Ocak 2023 yılında Puebla FC

Fernando Arce kimdir

Fernando Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Arce şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Fernando Arce Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Fernando Arce nereli

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