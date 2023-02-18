Daniel Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Alvarez 22 Temmuz 1994 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Álvarez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Alvarez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Daniel Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Alvarez'nin Puebla FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Atlas II

1 Temmuz 2015 yılında Atlas

1 Temmuz 2017 yılında Necaxa

1 Temmuz 2020 yılında Puebla FC

1 Ocak 2022 yılında Toluca

31 Aralık 2022 yılında Puebla FC

Daniel Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Alvarez şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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