Federico Mancuello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Mancuello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Mancuello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Mancuello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Mancuello 26 Mart 1989 tarihinde Reconquista şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Andrés Mancuello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Mancuello Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Federico Mancuello, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Mancuello'nin Puebla FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Mancuello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mancuello

Federico Mancuello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Mancuello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Federico Mancuello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Mancuello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Indep'te II

1 Ocak 2009 yılında Independiente

1 Temmuz 2011 yılında Belgrano

30 Haziran 2012 yılında Independiente

8 Ocak 2016 yılında Flamengo

11 Ocak 2018 yılında Cruzeiro

14 Ocak 2019 yılında Toluca

14 Ekim 2020 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2022 yılında Puebla FC

Federico Mancuello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Mancuello şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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