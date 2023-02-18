Juan Pablo Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Pablo Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Pablo Gomez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Pablo Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Gomez 26 Nisan 2001 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Ramón Gómez Castillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Gomez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pablo Gomez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Gomez'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Gomezboyu ve yaşı kaç

Juan Pablo Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Pablo Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Puebla FC U20

1 Temmuz 2022 yılında Tlaxcala

31 Aralık 2022 yılında Puebla FC U20

1 Ocak 2023 yılında Puebla FC

Juan Pablo Gomez kimdir

Juan Pablo Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Gomez şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Pablo Gomez nereli

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