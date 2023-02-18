Raul Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Castillo 30 Mayıs 2001 tarihinde Ciudad Victoria şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Iram Castillo González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Castillo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Raul Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Raul Castillo'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2019 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2021 yılında Cancún FC

30 Haziran 2021 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2021 yılında Puebla FC

Raul Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Castillo şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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