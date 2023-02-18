Emanuel Gularte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Gularte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Gularte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Gularte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Gularte 30 Eylül 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Gularte Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Gularte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titan One Sports yapmaktadır. Emanuel Gularte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Emanuel Gularte'nin Puebla FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Gularte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emanuelgularte/

Emanuel Gularte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Gularte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emanuel Gularte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Gularte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Wanderers

9 Ocak 2019 yılında Progreso

31 Aralık 2019 yılında Wanderers

31 Ocak 2020 yılında Puebla FC

Emanuel Gularte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Gularte şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emanuel Gularte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montevideo Wanderers

Uruguay U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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