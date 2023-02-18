Gaston Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Silva 5 Mart 1994 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Alexis Silva Perdomo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Silva Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Gaston Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Silva'nin Puebla FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gastonsilva1994

http://instagram.com/gsilva.94/

Gaston Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaston Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Defensor

21 Temmuz 2014 yılında Torino

18 Ağu 2016 yılında Granada

30 Haziran 2017 yılında Torino

31 Ağu 2017 yılında Independiente

3 Eylül 2020 yılında SD Huesca

23 Ağu 2021 yılında FC Cartagena

1 Temmuz 2022 yılında Puebla FC

Gaston Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Silva şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Gaston Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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