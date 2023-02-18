Pablo Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Parra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Parra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Parra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Parra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Parra 23 Temmuz 1994 tarihinde Chillán şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Alejandro Parra Rubilar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Parra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Pablo Parra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Parra'nin Puebla FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Parraboyu ve yaşı kaç

Pablo Parra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Parra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Parra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Parra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Ñublense

7 Ocak 2014 yılında Coquimbo Unido

30 Haziran 2014 yılında Ñublense

11 Haziran 2016 yılında Cobreloa

2 Ocak 2019 yılında U. de Chile

31 Aralık 2019 yılında Cobreloa

20 Ocak 2020 yılında Curicó Unido

15 Şubat 2021 yılında Cobreloa

11 Mart 2021 yılında Curicó Unido

1 Temmuz 2021 yılında Puebla FC

Pablo Parra kimdir

Pablo Parra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Parra şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Pablo Parra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 19 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo Parra nereli

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