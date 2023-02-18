İvo Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Vazquez 16 Ekim 2000 tarihinde Toluca de Lerdo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ivo Saúl Vázquez Serrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Vazquez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. İvo Vazquez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvo Vazquez'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvo Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvo Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zitacuaro

1 Temmuz 2018 yılında CA Morelia II

1 Temmuz 2019 yılında Puebla FC U20

1 Temmuz 2021 yılında Puebla FC

İvo Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Vazquez şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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