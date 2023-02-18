Guillermo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Martinez 15 Mart 1995 tarihinde Celaya şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Martínez Ayala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Martinez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Guillermo Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Martinez'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2013 yılında Tulancingo

31 Aralık 2013 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2014 yılında Pachuca

1 Ocak 2016 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2016 yılında Pachuca

1 Temmuz 2016 yılında Coras de Tepic

31 Aralık 2016 yılında Pachuca

1 Ocak 2017 yılında Chivas

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Min. Zacatecas

1 Temmuz 2019 yılında Cafetaleros

1 Temmuz 2020 yılında Cancún FC

15 Temmuz 2020 yılında Celaya

31 Aralık 2020 yılında Cancún FC

1 Ocak 2021 yılında Puebla FC

30 Haziran 2022 yılında Cancún FC

1 Temmuz 2022 yılında Puebla FC

Guillermo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Martinez şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Guillermo Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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