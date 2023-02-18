Carlos Baltazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Baltazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Baltazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Baltazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Baltazar 24 Şubat 1997 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Baltazar Agraz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Baltazar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Carlos Baltazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Baltazar'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Baltazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Baltazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Carlos Baltazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Baltazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında UdeG U17

1 Temmuz 2015 yılında UdeG II

1 Ocak 2016 yılında UdeG II

1 Temmuz 2017 yılında UdeG II

1 Temmuz 2018 yılında Leones Negros

1 Ocak 2023 yılında Puebla FC

Carlos Baltazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Baltazar şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.