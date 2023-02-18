Carlos Baltazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Baltazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Baltazar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Baltazar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Carlos Baltazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Baltazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Baltazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Baltazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Baltazar 24 Şubat 1997 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Baltazar Agraz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Baltazar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Carlos Baltazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Baltazar'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Baltazarboyu ve yaşı kaç

Carlos Baltazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Baltazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Baltazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Baltazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında UdeG U17

1 Temmuz 2015 yılında UdeG II

1 Ocak 2016 yılında UdeG II

1 Temmuz 2017 yılında UdeG II

1 Temmuz 2018 yılında Leones Negros

1 Ocak 2023 yılında Puebla FC

Carlos Baltazar kimdir

Carlos Baltazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Baltazar şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Baltazar nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Federico Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauro Perkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Perkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauro Perkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Perkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Da Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Da Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Da Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Da Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Paus Kunst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Paus Kunst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Paus Kunst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Paus Kunst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!