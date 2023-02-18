Alberto Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alberto Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alberto Herrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alberto Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Herrera 23 Şubat 2001 tarihinde Ciudad Madero şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Herrera Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Herrera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alberto Herrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alberto Herrera'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Herreraboyu ve yaşı kaç

Alberto Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alberto Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2019 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2020 yılında Puebla FC U20

1 Ocak 2022 yılında Puebla FC

Alberto Herrera kimdir

Alberto Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Herrera şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Alberto Herrera nereli

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