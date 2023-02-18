Omar Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Fernandez 11 Şubat 1993 tarihinde Zipaquira şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Omar Andrés Fernández Frasica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Fernandez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Omar Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Fernandez'nin Puebla FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frazik.9/

Omar Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omar Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2013 yılında CD Cruz Azul Hidalgo

30 Haziran 2014 yılında Llaneros FC

7 Ağu 2014 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2018 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2021 yılında León

1 Temmuz 2022 yılında Puebla FC

30 Haziran 2023 yılında León

Omar Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Fernandez şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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