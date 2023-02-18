Angel Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Robles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Robles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Robles 18 Kasım 2001 tarihinde Puerto Vallarta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Manuel Robles Guerrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Robles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Angel Robles, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Angel Robles'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Robles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Robles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Robles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Robles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Puebla FC U20

1 Temmuz 2021 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2022 yılında Morelia

31 Aralık 2022 yılında Puebla FC

Angel Robles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Robles şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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