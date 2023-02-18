Daniel Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Aguilar 6 Şubat 1998 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Aguilar Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Aguilar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Aguilar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Aguilar'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

1 Temmuz 2020 yılında Puebla FC

Daniel Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Aguilar şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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