Facundo Waller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Waller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Waller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Waller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Waller 9 Nisan 1997 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Federico Waller Martiarena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Waller Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Facundo Waller, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Waller'nin Puebla FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Facundo Waller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/facundowaller

http://www.instagram.com/facuwaller/

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Facundo Waller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Waller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Waller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Waller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Plaza Colonia

2 Şubat 2018 yılında Nacional

31 Aralık 2018 yılında Plaza Colonia

13 Ağu 2020 yılında UNAM Pumas

30 Haziran 2021 yılında Plaza Colonia

10 Temmuz 2021 yılında San Luis

30 Haziran 2022 yılında Plaza Colonia

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

1 Ocak 2023 yılında Puebla FC

Facundo Waller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Waller şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Facundo Waller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Plaza Colonia (-2014)

Uruguay U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 3 gol atmıştır.

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