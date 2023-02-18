Martin Barragan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Barragan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Barragan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Barragan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Barragan 14 Temmuz 1991 tarihinde Tizapán El Alto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Martín Barragán Negrete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Barragan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Martin Barragan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Barragan'nin Puebla FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Barragan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/poteyo28/

Martin Barragan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Barragan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Barragan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Barragan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Atlas II

1 Temmuz 2013 yılında Atlas

1 Temmuz 2017 yılında Necaxa

30 Haziran 2018 yılında Atlas

1 Temmuz 2018 yılında Necaxa

1 Temmuz 2019 yılında UNAM Pumas

30 Haziran 2020 yılında Necaxa

1 Temmuz 2021 yılında Morelia

1 Ocak 2022 yılında Puebla FC

Martin Barragan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Barragan şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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