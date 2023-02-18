Diego De Buen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego De Buen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego De Buen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego De Buen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego De Buen 13 Haziran 1991 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Diego Eduardo de Buen Juárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego De Buen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SHINE Entertainment Media yapmaktadır. Diego De Buen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diego De Buen'nin Puebla FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Diego De Buen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegodbuen/

Diego De Buen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego De Buen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego De Buen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego De Buen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Pumas Morelos

1 Temmuz 2011 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2012 yılında Puebla FC

31 Aralık 2013 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2014 yılında Pachuca

1 Temmuz 2015 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2016 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2020 yılında Tampico Madero

31 Aralık 2020 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2021 yılında Puebla FC

Diego De Buen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego De Buen şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diego De Buen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UNAM Pumas (-2007)

Meksika U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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