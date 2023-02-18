George Corral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Corral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Corral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Corral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Corral 18 Temmuz 1990 tarihinde Ecatepec şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da George Ulises Corral Ang şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Corral Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. George Corral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. George Corral'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Corral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Corral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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George Corral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Corral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında América Coapa

1 Temmuz 2008 yılında Socio Águila

1 Temmuz 2009 yılında CF América U20

1 Temmuz 2011 yılında América

1 Ocak 2012 yılında Jaguares

30 Haziran 2013 yılında América

1 Temmuz 2013 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2020 yılında Puebla FC

George Corral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Corral şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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