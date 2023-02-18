Lucas Maia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Maia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Maia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Maia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Maia 23 Şubat 1993 tarihinde Porto Allegre şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Jaques Varone Maia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Maia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asfutbol A.D/SC yapmaktadır. Lucas Maia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Maia'nin Puebla FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Maia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Maia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Maia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Maia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2016 yılında Vejle BK

11 Temmuz 2017 yılında Birkirkara FC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

24 Ekim 2018 yılında Resende-RJ

11 Aralık 2018 yılında Sampaio Corrêa

24 Mayıs 2019 yılında EC São José

1 Ocak 2020 yılında Cafetaleros

11 Temmuz 2020 yılında Cancún FC

1 Ocak 2021 yılında Puebla FC

30 Haziran 2021 yılında Cancún FC

1 Temmuz 2021 yılında Puebla FC

Lucas Maia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Maia şuan Puebla FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Grêmio

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.